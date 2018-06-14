雙性人權益遭漠視 監院糾正衛福部、內政部

監察院副院長孫大川、監委高鳳仙調查雙性人權益，今天糾正衛福部及內政部。（記者鍾麗華攝）

2018-06-14 14:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院副院長孫大川、監委高鳳仙調查雙性人權益，今天糾正衛福部及內政部。調查報告指，聯合國資料顯示，雙性人人口約占0.05％到1.7％，如以上限值推估，台灣可能有40萬雙性人，但政府並無雙性人人權措施。監委呼籲，適逢內政部研議身分證改版事宜，應適度修改給予第三性、其他註記或無性別註記。

雙性人係指生來身體或生理性徵，包括生殖器、性腺或染色體模式，並不符合男性或女性典型定義者。雙性人的性徵有些在出生時即顯現，或之後在青春期始出現，甚至有可能完全不明顯，而雙性人可能有任何性傾向及性別認同。

孫大川表示，衛福部及內政部對於雙性人群體並無任何有意義資料統計，也未主動進行相關研究，忽視雙性人群體真實的存在。對於雙性人於生活上所面臨各類困境，例如出生後性別登記問題、是否需要醫療手術問題等均視而不見，更遑論有相關政策推行，已構成人權侵害，不符「憲法」第7條平等原則及兩公約之精神。

調查發現，出生時性徵不明或不符傳統兩性區分的雙性兒童，其父母時囿於出生登記壓力，再加上醫療指引欠缺，常有令兒童被過早進行「正常化」手術情形。衛福部未能制定相關醫療指引或家長手冊給予協助，恐致雙性兒童有過早接受非必要手術之虞，侵害雙性兒童身體健康權及基於人性尊嚴之個人主體權，違反經濟社會文化權利國際公約、兒童權利公約及憲法第22條規定，核有重大違失。

高鳳仙也說，對於先天上有需求的雙性人，「變性手術」卻不在健保給付範圍，有違平等原則；且部分雙性人個案有自費補充荷爾蒙之情形，及雙性人看診不易找到專門科別等問題，恐不利雙性人之健康照護，事涉健保醫療權益，應研議修法。