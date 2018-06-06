行銷台中花博 民代批「官方熱、民間冷 」

2018-06-06 18:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博年底登場，預計可帶來龐大觀光效益。市議員江肇國今日指出，台中市50家星級飯店中，僅2家推出花博住宿方案，推廣花博觀光呈現「官方熱、民間冷」現象，建議市府加速邀集旅館公會及業者，共同商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，吸引民眾到台中逛花博。

江肇國指出，依照市府評估，花博帶來的觀光、文創產業、稅收等整體效益達490億元，其中，觀光效益占34％，意即觀旅局背負166億元的責任，要在173天展期創造166億元的收益，必須吸引國內外旅客留宿才能辦到。

但他查了台中市50家星級飯店的網站及粉絲專頁，只有2家推出花博優惠方案，兆品酒店住宿即可用99元加購花博門票、雲端旅店則是住宿就送花博門票，市府賣力宣傳花博，其餘48家飯店卻未參與行銷。

江肇國也說，市府發行花博卡吸引市民入園，而針對外縣市及外國旅客目前只有觀旅局發行的「中台灣好玩卡」，但目前花博套票行程只有2種選擇，1張好玩卡加1張門票、1台單車租借，賣269元；雙人1張卡加2張門票、2台單車租賃，再送紙膠帶，賣499元，內容毫無吸引力。

他建議，市府應加速邀集旅館公會及業者共同商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，同時主動找國內外旅行業者研究花博套裝行程，針對自由行和團體客，分別提供豐富優惠及吸引人的商品，一起衝高花博的觀光人數。

觀旅局長陳盛山表示，台中市470家旅宿業者及高鐵最近都將陸續推出結合花博的優惠方案；至於中台灣好玩卡，除了個人可購買，也有旅行社的合作方案，未來會增加遊程的豐富性，並透過旅行社向國內外旅客推廣。