國民黨竹縣基層座談「沒公開說的事」 他們都感受到了…

國民黨副主席曾永權（立者左）、郝龍斌（立者右）昨天率隊到新竹縣協調、聽取基層黨工對下屆縣長提名的意見。（記者黃美珠攝）

2018-06-01 20:41

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨中央提名協調小組今天（1日）由副主席曾永權、郝龍斌率隊，到新竹縣召開黨基層幹部座談會，身兼秘書長的曾永權會前、會後雖都口徑一致，表示是為了尋求藍營在新竹縣繼續執政，所以下鄉來傾聽基層對縣長提名的意見，人選產生的方式和時間都「開放」、「沒有預設立場」，但與會者均直言，在會中都感受到「全民調已被排除」，不可能實施！

「全民調已被推翻」

新竹縣議會國民黨黨團副書記長林思銘就說，雖然中央沒有明白講，但今天開這個會，好像採全民調的方式已經被推翻了，「林為洲已經沒有可以全民調了」。

他認為，現在依照國民黨今天的態勢，就是要用徵召產生人選，所以，他當場建議，希望未來所徵召的是負評最少的參選人，不然國民黨這場仗會打得很辛苦。

「座談會來得太慢」

林思銘跟黨團書記長陳正順都認為，黨中央今天的座談會來得太慢，當初在選舉辦法出來時，就應趕快對想參選的人進行協調，現在勸退自然是艱困的任務。

國民黨某中生代縣議員抨擊，中常委有幾個人就住在新竹縣。全國適用快完的機制，可以由少數人亂變更新竹縣提名方式？這是「強暴」新竹縣黨員與全國客觀性，太誇張了啦！

對於不可能再全民調的氛圍，副議長陳見賢說，他人不在會場，不清楚，但尊重黨中央的決定。

副縣長楊文科說，他自始自終都跟隨黨中央的意思在走，他認為，黨中央睿智地有深度考慮到新竹縣選情的特殊才會舉辦下鄉座談，未來不管是開放參選、徵召等方式，目標就只有一個，就是國民黨要勝選。所以，黨中央怎麼想，他就怎麼做，如果人選是他，他會勇於承擔，不是他，他也會盡力輔選。

林為洲：努力到最後一刻

立委林為洲則說，對於這樣的氛圍他不意外，但也不灰心，因為國民黨的幹部意見不代表就是基層黨員的意見，他還是會盡一切力量，努力到最後一刻，以爭取代表國民黨參選。

不過，他仍要呼籲黨中央應該及時懸崖勒馬，回歸到全民調的機制，因為這次事件剛好是讓國民黨擺脫過去宮廷政治、派系政治、「喬」文化的最好機會，畢竟民調公司都圈選了，全民調作業只差最後一哩路，完成以後就可以讓國民黨氣象一新。

未來黨中央若真的捨棄全民調，林為洲說，他將自費透過專業、公正的第三方民調機構，請其獨立進行為期半年、4次的全民調，結果若是證明民意站在他那邊，他就會出馬參選。

今天這場閉門座談會，為了讓國民黨基層黨工可以暢所欲言，並未邀請有可能參選的立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華5人到場。

曾永權受訪時說，這是他們決定新竹縣縣長提名作業前，唯一的一場下鄉座談。沒有預設任何立場，只希望透過各種諮詢，轉為最有勝選的方式，且儘快決定出人選。他們聽取完後，將彙整、綜合評估提報給中央提名審核委員會，再提報給中常會核定。

陳正順、林思銘說，大家各自向黨中央推薦自己心目中理想的參選人，尤其以陳見賢被推崇深耕基層接地氣，也確實透過一些活動振興了國民黨在新竹縣的士氣、凝聚向心力，在社團方面著力頗深。

楊文科則被認為政治素人沒包袱、又有專業，就連縣長邱鏡淳也認為新竹縣是科技大縣，有熟稔高科技需求的專業人士來做更好。

至於比較少被提及的林為洲，林思銘直言，很多人都肯定他在國會的表現，甚至有人期待他顧全大局留在國會繼續打拚，畢竟新竹縣目前在國會只有1席。

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