嘉縣選舉爭議 蔡易餘：現任均提名 絕無秋後算帳

2018-06-01 09:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文30日為了嘉義縣議員第3選區的提名問題，在蔡英文總統面前大吵。立委蔡易餘表示，嘉義縣所有現任的議員、鄉鎮長都獲提名，怎會有秋後算帳的問題？第3選區是因為登記人數多達10人，已逾7人的應選名額，最後決定徵召4席。

蔡易餘今早在張花冠之後，接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。他表示，在縣長初選時，黨內有競爭，議員有支持議長張明達、翁章梁的，最後現任者都被提名，這就沒有秋後算帳的問題。

他解釋，第3選區應選7席，當初希望能增加當選席次，才開放提名；但後來登記的人數多達10人，黨部不可能放著參選爆炸；也一一在地方協調、討論，決定徵召4席。不只翁章梁，張明達也都有參與，說這是秋後算帳、黑箱作業並不公平。

蔡易餘指出，除了第3選區，張花冠也希望在第6選區增加提名；但是第6選區也是應選7席，提名5席，除了4位男性現任者，最後1位必須是女性，然而張花冠支持的人選也是男性，難道要勸退這4位都是支持張明達的現任議員？

對於張花冠與陳明文之間的僵局難解。蔡易餘說，因為嘉義縣已經沒有人有足夠的份量去當兩人的調人；陳明文會覺得自己過去一路力挺張花冠，現在最被這樣針對，難以釋懷；他們也只能勸陳明文盡量忍耐，不要回嘴。