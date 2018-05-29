「水利法」三讀 新增逕流分擔與出流管制專章

2018-05-29 14:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會今三讀通過「水利法部分條文修正案」，增加「逕流分擔與出流管制專章」，規定降雨逕流擴大由水道與土地共同承擔，並要求一定規模以上的開發案，應送審出流計畫管制書。

極端降雨事件頻傳，且高度都市化及河川流域中上游地區大量的土地開發，導致暴雨產生的地表逕流較過去大且急。為加強防洪管理措施，立法院院會今三讀通過「水利法部分條文修正案」，增訂「逕流分擔與出流管制專章」。

三讀條文規定，逕流分擔部分，未來將公告特定河川流域或區域排水集水區域，在完成逕流分擔計畫書後，由各部會共同辦理兼具滯洪功能的公共設施。

條文規定，在出流管制的部分，只要開發案達一定規模以上，就要求開發單位送審出流管制計畫書，並要求建築物提升透水、保水及滯洪功能，透過公私部門的共同分工合作，增加整體流域的耐洪程度。

條文規定，出流管制規劃書、計畫書，應由水利工程技師、水土保持技師或土木工程技師等相關技師簽證；新建或改建建築物應設透水、保水或滯洪設施，但適用範圍、容量標準應參考建築法規，並由中央主管機關會同主管建築機關訂定。

在罰則部分，出流管制計畫書核定前，逕行辦理土地開發利用者，由直轄市、縣（市）主管機關處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並令其停止開發利用，不從者，得按次處5萬元以上10萬元以下罰鍰，並得沒入所使用的設施或機具。