單月丟失2邦交國 國安局提因應報告：增強防衛機制

國安局長彭勝竹。（資料照）

2018-05-28 08:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕非洲國家布吉納法索與台灣斷交，面對中國國際封鎖力道升高，台灣一個月內連丟兩邦交國，包括外交部、陸委會、國安局、僑委會等官員今日上午將赴立法院外交委員會報告因應之道，國安局在書面報告中建議，未來應增強國安防衛機制，提升情資掌蒐能力與外交預警機制能量，防範中共進一步對台攻堅。

對於現有十八個邦交國，國安局也說，應推進與我友邦的各項合作。除掌握中共誘拉手段，突出中共屢次違諾，且台灣不願意與其進行金錢外交競逐。另應瞭解我幫邦交國確實所需，彰顯我國在醫療、農漁業、教育、科技等領域優勢，展現協助邦交國發展其各項建設的誠意，以及實踐雙方合作計畫的能力，達到雙贏目的。

國安局強調，當前國際指責中共聲浪高漲，台灣應主動出擊，一方面爭取各國政要、議員、智庫、學者、新社群媒體為台灣發聲，譴責中共破壞和平穩定、威脅各國安全，另強化公眾外交等功能，以更多元方式增強與國際社會互動，爭取國際對台灣認同。

外交部在書面報告中，提到目前台灣在各邦交區域面臨的主要挑戰。例如拉美地區，中國政府利用該區域國家對招商引資、基礎建設，甚至希望爭取聯合國安理會席次等需求，利誘或威逼友邦，並擴張在該區域的影響力。

在太平洋地區，外交部表示，中國政府近年來持續透過贈與或優惠貸款等方式，在該地區其邦交國大興土木，也透過經貿、漁業，以及推動「一帶一路」計畫，擴張在這個區域的影響力，並企圖藉以利誘友邦。

外交部指出，非洲地區，中國訂於今年九月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，並已公開喊話希望所有非洲國家一個都不少出現在中非合作的全家福照片中，野心昭然若揭。

至於台灣與教廷關係，外交部在報告中也提及，中國政府持續和教廷進行對話，「教廷是我在歐洲唯一邦交國，也可能影響我拉美地區天主教友邦動向」，自然成為中國鎖定的主要目標之一。

外交部並表示，在國際參與方面，中國政府持續封殺和阻撓台灣參與國際組織，甚至連民間國際參與也要打壓，近年來有變本加厲之勢。