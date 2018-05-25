3年走23位首長、陳景峻又要離職 柯P：健康代謝也不錯

台北市議會25日施政總質詢，台北市長柯文哲（右）與傳出辭意的副市長陳景峻（左）上台答覆議員質詢，陳景峻表示想沉澱、休息一下。（記者羅沛德攝）

2018-05-25 17:22

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨確定與柯文哲分手，綠白關係陷入僵局，台北市副秘書長李文英日前已請辭，副市長陳景峻今天也公開表示「倦勤」想休息。市議員陳建銘質詢指出，柯文哲上任3年多，一級首長就有23人離職，近期副市長陳景峻又要離職，如何因應？柯文哲則認為，這是媒體放大鏡的效果，還說人員流動完全不流動也不對，健康狀態下一定程度的代謝也不錯。

柯P還強調，市府近期多晉用專業文官，把市府政治性降到最低。

許淑華質詢時，詢問陳景峻請辭主因。陳景峻回，「累了想休息」，市長柯文哲回應，「會盡量慰留」，如果慰留不成很麻煩！

許淑華問陳景峻是否有意辭職為柯年底大選輔選、會繼續為柯文哲服務？陳景峻則回，「如果有需要，還會繼續幫柯，但人家不一定要我幫忙。」柯P聞言說，當然還是要繼續幫忙，希望陳景峻在市府內持續幫忙更直接，還說「我們私下再談」。

許淑華進一步指出，柯綠問題陷入僵局，市府內部也有官員向她抱怨，市府有私下了解高層政務官與獨立官股董事政治立場、是否有綠營背景，陷入「白色恐怖」，要求柯文哲正視陳景峻為市府私下協調不少政治鬥爭。柯文哲連忙說，「不會啦」認為是府內謠言。陳景峻則緩頰，「沒關係，是我自己想休息」。