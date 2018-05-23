週刊爆料疑「公費澎湖爽玩」 高院：預算編列交流活動

2018-05-23 13:30

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院法官被爆料到澎湖「假公差，真旅遊」，還可抵進修時數。高等法院指出，業務交流活動應不拘形式，且這是正式編列預算的活動，「非純屬參觀景點的行程」，也不是報導所稱可折抵55小時的進修時數，往後舉辦此類業務交流活動將更加謹慎。

有週刊今天報導，高等法院法官團上週五、六團遊澎湖，除了進行業務經驗交流外，也前往有池東大菓葉玄武岩等知名景點參觀，活動中均有專業生態及人文解說，這次旅遊不僅公費、公假，在一天半的行程中，參加者可以登錄法官終身學習時數9小時、環境教育時數6小時、在職進修時數40小時，全部行程不到36小時，卻可抵55小時進修時數。

司法院秘書長呂太郎今在立院被問到此事表示，司法院鼓勵不同審級法院的法官交流，交流不一定要正式的，所謂「爽玩」是對事情不同的觀點。

高院指出，不同審級間的法官業務交流、溝通法律意見和經驗傳承，行之有年，這次活動也是正式編列預算，且如同以往不拘泥於在戶內活動，除第一天有業務交流活動外，第二天確有參觀知名地點的活動，也有專業人員解說，但被週刊說成「爽玩」，並不公允。

至於該報導指稱可折抵55小時的進修時數，高院指出，參加的法官可登錄折抵法官終身學習時數9小時、環境教育時數6小時，絕非週刊所說可折抵多達55小時進修時數。