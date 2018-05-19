「凱歌歸」餐廳變KMT舊中央黨部 黨產會：過程涉不法

原屬於國產的日本赤十字社建物，戰後一度成為東南行政長官公署「凱歌歸」軍官餐廳，之後再交給國民黨成為舊中央黨部，該建物已被國民黨拆除改建大樓，再轉賣給張榮發基金會。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-05-19 13:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在下週二（22日）召開「國民黨舊中央黨部追徵案」聽證會，針對原日本赤十字社建物，何以從東南行政長官公署「凱歌歸」餐廳「移交」給國民黨成為中央黨部，黨產會已調查「借用、申租、價購」三大契約，查出「國產變黨產」過程涉及諸多不法，不是行政機關的國民黨，竟能「無償借用」國有房地不歸還，進而優先承購再轉賣。

據了解，國民黨主席前馬英九在2006年，以23億元將舊中央黨部賣給張榮發基金會，台北地檢署現正偵辦有無賤賣黨產；黨產會調查報告羅列，國民黨取得舊中央黨部一連串違反「國有財產法」過程，未來若認定不當黨產，將向國民黨追徵11.4億元。

黨產會也查出，原日本赤十字社建物在戰後由東南行政長官公署開設「凱歌歸」餐廳，專做國民黨高級軍官生意，菜單不僅有熊掌、虎掌、獐子、貓頭鷹等山珍野味，連國畫大師溥心畬也曾下榻住宿。

更離奇的是，1949年國府敗戰來台後，只存在一年的東南行政長官公署，又將國產「移交」給國民黨當中央黨部，而國民黨中央委員會56總字第0328號函稱，「由東南軍政長官公署撥用」。

據悉，黨產會日前派人至國史館調查東南公署全部公文，遍尋不著任何文件可佐證，質疑移交行為毫無法源依據，國民黨「無償佔用」至1967年才與財政部簽訂「國有房屋借用契約」。

黨產會發言人施錦芳表示，在立約前的1949年12月至1967年之間，為無法律關係的真空狀態，國民黨無權佔用國有房地，當年借約更有問題，荒謬敘明「由原使用機關為國民黨中央委員會補辦借用手續」，但國民黨非行政機關，怎能無償借用國有房屋。

調查報告提及，行政機關係指行使國家行政職權的單位，在1947年12月訓政時期結束後，國民黨即不再具有國家機關地位，此有台灣高等行政法院花蓮分院判決可稽。國民黨中央委員會僅為國民黨的內部單位，且國民黨非屬行使國家行政職權的單位，並不符合前開「機關」定義，也非得以借用公有土地的主體。

時代力量立委徐永明批評，國民黨當年能「無償借用」位於博愛特區的國有機關要地，靠的就是威權獨裁的統治，中央黨部面向總統府象徵「以黨領政」，最後還能不歸還，而以3.7億元低價承購，再以23億元轉手賣給財團，國家應追徵相關不當利得。