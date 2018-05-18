頻拉柯打綠 徐永明連遭周玉蔻打臉

2018-05-18 09:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院時代力量黨團總召徐永明今日受訪時，不斷質疑民進黨缺乏台灣價值，憑什麼批評台北市長柯文哲？還以民進黨沒不顧一切推動同婚政策，而否定蔡英文總統的所有改革。連遭主持人周玉蔻打臉，幹嘛一直幫柯文哲？最後在周的逼問下，才鬆口表示不會支持柯文哲。

民進黨立委林俊憲、蔡適應、國民黨立委柯志恩、時力立委徐永明今日共同接受周玉蔻節目「蔻蔻早餐」的專訪。

林俊憲給蔡英文2年的表現打80分。他肯定蔡展現勇氣，進行各種改革，都是牽動到整體社會，因而帶來陣痛。他說，馬英九前總統也想推動年金改革，最後卻一事無成。

蔡適應則打70分。他認為，前2年都在改革，未來就是要驗收之前奠基的成果，現在是蔡英文最差的時候，將來一定會更好。

徐永明只打65分，並徹底否定蔡英文任內的所有改革。他質疑，為何婚姻平權喊停？陸委會還在內政委員會，而非外交及國防委員會。甚至對於民進黨沒有超越憲法的規定，將變更領土納入「公民投票法」，也多所質疑。徐永明批評，民進黨憑什麼質疑柯文哲的主任蔡璧如有問題？民進黨也有市長參選人的主任出問題。

林俊憲表示，民進黨團內部對同婚尚無共識，況且民進黨是負責任的執政黨，執政要有優先順序；目前推動各種改革的同時，就是要強化台灣的經濟。

徐永明則大罵，民進黨既然質疑柯文哲沒有台灣價值，自己又做到多少？

周玉蔻則質疑，徐永明幹嘛一直幫柯文哲說話？況且民眾現在最關心的是政策問題。她也指出，柯文哲還透過特定媒體放話，不斷想挑動蔡英文與行政院長賴清德間的矛盾。

柯志恩表示，國民黨對柯文哲與民進黨分手表示謹慎樂觀。她也強調，棄保一定是柯文哲與民進黨之間的事。

徐永明指出，時代力量的立場不會因此很艱難。接著繼續痛罵民進黨沒資格談台灣價值，不然怎會提名黃煌雄當促轉會主委？

周玉蔻要徐別迴避，況且黃煌雄也與選舉無關。徐永明最後才鬆口說，不可能支持柯文哲。