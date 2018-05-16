北農送菜爭議訪談紀錄有誤？ 市場處：將修正

2018-05-16 21:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧在今年二月底動用業務推廣費，將殘貨送社福團體，但吳音寧表示有向北市市場處通報，國民黨議員事後拿市場處與北農訪談的文字紀錄資料，怒轟吳音寧說謊。然而媒體踢爆，市場處提供的訪談文字紀錄與北農錄音檔內容不符，北農今證實此事，強調已發文市場處要求勘誤；市場處主秘兼發言人王夢龍說，將修正訪談紀錄，但當時北農人員檢視後即簽名也確認並未反對內容。

有媒體昨報導，市場處提供給議員的版本為「業務部表示無聯絡社福團體及通知市場處、農糧署」，但北農錄音檔內容則是「受訪之企劃部人員表示：當日有聯絡社福團體，並告知市場處、農糧署」。

另外，報導也指吳音寧曾請示市場處科長用購貯基金購買殘菜及將殘菜送台北社福機構，當下官員還提醒，建議以「農產公司經費支應」，未料市場處長許玄謀卻說，北農有向科長確認是否可用購貯基金，但並無討論是否要贈送給社福團體。

記者致電北農主秘路全利，他證實已發文市場處要求勘誤，並盼市場處能盡快處裡。

王夢龍受訪表示，訪談紀錄確實和錄音檔有不符的地方，在這部分會進行修正，但該紀錄是尚未整理的摘要重點，並不是逐字稿，當時北農人員檢視後即簽名也確認並未反對內容。

針對媒體報導「市場處隱匿北農報告殘貨送『社福團體』」，北農主秘兼發言人王夢龍說，市場處的意思是「北農並未與市場處討論聯絡社福團體『相關細節』，並未透過市場處發布消息」。王夢龍進一步解釋，雖北農有說會送社福團體，但並未和市場處說要送哪些社福團體，雙方並未討論細節。

北農下午也發布新聞稿，除了澄清媒體的報導內容，也強調市場處絕沒有佈局的情形，並呼籲北農管理階層應在第一時間對外親自說明，以免造成誤解。