談台北市長選舉 陳菊：希望民進黨創造第三個可能

2018-05-16 00:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長陳菊在15日晚上播出的電視專訪中，被問到是否參選台北市長，她說，「我沒有這樣的一個準備」，她的角色是承總統之命，把分內工作做好，如要選台北市長，是「一個突兀」。但她也說，希望民進黨創造第三個可能，不是台北市長柯文哲、也不是丁守中。

陳菊並舉桃園市長鄭文燦為例，她說，過去大家覺得鄭文燦要贏吳志揚並不容易，但後來鄭文燦在桃園真的是成功，這代表新世代只要非常努力，雖然一開始民調不是很好，也不是不必然不能改變。

是否參選台北市長，陳菊說，「我沒有準備」，如果她要當市長，基於對高雄的責任，就應該把高雄市長做完，「我跟高雄市民說，我是怎麼提早離開？是因為小英總統在現階段，她的改革面臨一些困難」，如果今天能夠幫助蔡總統，讓總統的改革能夠更順利，「期待高雄市民能夠支持我」。

陳菊說，她離開高雄來擔任總統府的秘書長，她是一個幕僚，角色就是承總統之命，把能夠做的、分內的工作做好，「如果在這個階段，我突然又說我要選台北市長，這個是一個突兀」。

對於主持人以及來賓不斷勸進參選台北市長，陳菊數度表示：「我沒有這樣的一個準備」。

對於曾經說過戰士沒有選擇戰場的權利，陳菊說，「現在我認為，我的戰場，是我必須協助蔡總統」。她希望民進黨創造第三個可能，不是台北市長柯文哲、也不是丁守中。

陳菊並說，她所接觸的忠實支持者，都希望民進黨能自己提名，她還沒碰到說「跟柯P合作很好」的人。

至於柯文哲母親何瑞英日前說，柯文哲如果今年市長敗選，可能會參選2020的總統大選，陳菊表示，如果柯文哲參選總統，那她對蔡總統的連任會非常有信心，因為台灣社會會擇一個堅定穩定的人，「誰要參選，我們都歡迎」。

陳菊說，民進黨沒有要求台北市長柯文哲對兩岸一家親的說法道歉，如果兩岸一家親是柯文哲的信仰，「如果這是對的，就不需要道歉，也沒有什麼好道歉。」民進黨比較在乎到底柯文哲對台灣的價值是什麼。