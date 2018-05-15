柯P立場反覆綠基層氣炸 蔡壁如、陳景峻被爆兩派激辯內幕

柯文哲「兩岸一家親」的說法，讓綠營支持者無法接受。（資料照）

2018-05-15 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選對會明天將開會討論台北市長是否自提人選。根據《上報》報導，現任市長柯文哲沒有放棄和民進黨合作，不過因為柯在「兩岸一家親」態度反覆，黨政高層稱民進黨自提人選大勢已定。

報導指出，柯文哲透過民進黨籍副市長陳景峻等核心幕僚在民進黨內尋求「第二軌」溝通管道，日前也上親綠的「綠色和平電台」受訪，他在節目上就「兩岸一家親」說法道歉，不過當晚柯市府卻又發出聲明澄清，柯的反覆態度已激化綠營支持者的反彈。

報導提到，有知情人士指出，市府顧問蔡壁如所主導的人馬，當晚和陳景峻人馬在柯文哲在內的市府群組中激辯，蔡系人馬認為要馬上發文澄清強調市長不是為「兩岸一家親」說法道歉，更指責此一專訪內容未經過市府程序正式安排規劃，才會出狀況。

陳派人馬則認為，蔡所屬的幕僚們都不懂選舉，這樣的標題沒什麼不好，應該先讓專訪的成果先發酵出來再說。最後蔡派人馬透過市府發言人系統，由發言人劉奕霆在晚間9時多發文澄清，稱柯在節目中表達是對聽到「兩岸一家親」而感到不高興、不悅之民眾致歉，非直接替「兩岸一家親」一詞致歉，此說法讓綠營基層相當不滿。

陳景峻對此直言「我氣壞了！」認為蔡人馬壞了大局，「我努力在化解僵局，但有人拚命在扯後腿！」也有黨政高層坦言，電台專訪和綠營基層交心後又改口，可說是柯文哲「最大的敗筆」。