共軍打招呼國軍尷尬應對？ 國防部資深官員駁斥

我國防部資深官員強調，國軍軍艦在海上與解放軍軍艦接觸時，基本上都是保持無線電「靜默」狀態，要通話時，不知艦名時，則以座標航向的不明船艦稱呼，根本有沒「友軍」或「貴軍」的稱呼。（資料照）

2018-05-13 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍機、艦近日多次「繞台」，挑釁意味十足，最近解放軍1艘飛彈護衛艦「馬鞍山」向媒體開放參觀時，還自爆一段與台灣軍艦「交流」的故事，但遭國防部怒斥是子虛烏有。

綜合中國媒體報導，11日隸屬於共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊的「馬鞍山」飛彈護衛艦開放媒體參觀採訪，解說員聲稱，有次「馬鞍山」呼叫不遠處的台灣軍艦，本只是依照慣例的打招呼，不過「台軍有些慌亂，顯然沒有預料到馬鞍山艦會跟他們通話，一群人急忙討論回復時如何稱呼解放軍——是『友軍』還是『貴軍』？因為台軍軍艦話筒沒關，整個過程都被我馬鞍山艦上官兵聽到。」

據《蘋果》報導，我國防部資深官員怒斥此傳聞，他強調，國軍軍艦在海上與解放軍軍艦接觸時，基本上都是保持無線電「靜默」狀態，而必須要通話一般都會直接稱呼其艦名，不知艦名時，則以座標航向的不明船艦稱呼，根本有沒「友軍」或「貴軍」的稱呼。

「馬鞍山」飛彈護衛艦是解放軍第一代隱身飛彈護衛艦054型飛彈護衛艦首艦，也是解放軍首艘第三代飛彈護衛艦，於2005年服役，曾2次赴亞丁灣、索馬里亞海域護航，也曾在釣魚台附近及南海巡航，所以多次與美國第七艦隊軍艦相遇。

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