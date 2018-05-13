傳共軍主動打招呼「交流」 國軍尷尬應對？

「馬鞍山」飛彈護衛艦是解放軍第一代隱身飛彈護衛艦054型飛彈護衛艦首艦，也是解放軍首艘第三代飛彈護衛艦，於2005年服役。（圖擷自維基百科）

2018-05-13 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍機、艦近日多次「繞台」，挑釁意味十足，最近解放軍一艘飛彈護衛艦「馬鞍山」向媒體開放參觀時，還自爆一段與台灣軍艦「交流」的故事。

綜合中國媒體報導，11日隸屬於共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊的「馬鞍山」飛彈護衛艦開放媒體參觀採訪，解說員表示，由於「馬鞍山」多次在東海海域、台海以及南海海域巡航，與美國海軍艦船有過近距離的「交流」，不過彼此對話都相當客氣，甚至還有一次主動向不遠處的台灣軍艦打招呼，反令國軍艦上人員不知所措。

解說員說，有次「馬鞍山」呼叫不遠處的台灣軍艦，本只是依照慣例的打招呼，不過「台軍有些慌亂，顯然沒有預料到馬鞍山艦會跟他們通話，一群人急忙討論回復時如何稱呼解放軍——是『友軍』還是『貴軍』？因為台軍軍艦話筒沒關，整個過程都被我馬鞍山艦上官兵聽到。」

報導並未透露「馬鞍山」是在何處與我國軍艦遭遇，「馬鞍山」飛彈護衛艦是解放軍第一代隱身飛彈護衛艦054型飛彈護衛艦首艦，也是解放軍首艘第三代飛彈護衛艦，於2005年服役，曾2次赴亞丁灣、索馬里亞海域護航，也曾在釣魚台附近及南海巡航，所以多次與美國第七艦隊軍艦相遇。