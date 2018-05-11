中國蘇-35戰機與轟-6K編隊 首度飛越巴士海峽

2018-05-11 14:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國空軍近年來遠海長訓情形日趨頻繁，機種亦不斷更新。中國空軍新聞發言人申進科今日透過中國空軍官方微博「空軍發布」表示，中國空軍今日組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機雙向繞飛台灣，且向俄國購得的Su-35戰機，更首次與轟-6K轟炸機編隊飛越巴士海峽，實現「繞島巡航」模式新突破。

申進科今日上午在中國華南「某機場」發表消息，事實上，「美國之音」曾在去年底報導指出，中國的Su-35戰機部署於廣東湛江地區，可能和S-400防空飛彈改變區域軍力平衡，更能為美軍帶來麻煩。

申進科表示，這次中國空軍繞飛台灣巡航，採創新兵力使用方式，組織兩個戰區空軍協同實施，多架轟-6K戰機分別從台灣南北兩端，同時雙向飛行，空警-2000預警機和Su-35、殲-11等戰機，前出巴士海峽、宮古海峽區域，實施指揮控制和伴隨掩護，預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系。

申進科說，中國空軍Su-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，見證了中國空軍新型戰機在海上方向實戰化訓練中不斷飛出新航跡，提升了機動能力，檢驗了實戰能力，「在前出西太平洋、繞島巡航的機群中，新型戰機將不斷展翅大洋。」