「世大運靠中國放水」惹眾怒 呂秀蓮：柯P也說人家派二軍

呂秀蓮辦公室發出聲明，質疑「指責中國放水」與「不尊重運動員付出」兩者之間有何關聯？（資料照）

2018-05-11 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕欲參選台北市長的前副總統呂秀蓮稱世大運台灣選手是因中國放水一席話，引燃網友怒火要求道歉，呂秀蓮隨後發出聲明，指出柯文哲曾說過「人家是派二軍」。

呂秀蓮辦公室發出聲明，先是質疑「指責中國放水」與「不尊重運動員付出」兩者之間有何關聯？再點出，世大運舉行期間，中國正在天津舉辦全國運動會，因只只派100多位運動員參加，最後只獲得17面獎牌，和上屆光州世大運的72多面相比是天壤之別，「究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：『人家是派二軍』」。

聲明指出，柯市長高舉「兩岸一家親」作為穿梭兩岸的前提，最後換來中國的「二軍降格」或「二軍護航」，這就是大家希望看見的？這也是呂副總統質疑「世大運表現好嗎」的原因，這與台灣運動員的付出有何關聯？

聲明提及，台灣民主可貴之處在於言論市場的自由辯論，關鍵在於論述的品質與邏輯演繹。「有心人士刻意見插針或是泛政治化，最後是否是幫柯文哲的忙，應可受公評」。

呂秀蓮昨上《年代新聞台》政論節目「揭穿」柯P迷幻藥，稱世大運選手表現那麼好是中國放水，他們選在同個時間舉辦全國大專運動會，他們全國強棒統統留在中國，且事先告訴柯P「我放你一馬，我放水」，所以我們才有那麼多人得到金牌。