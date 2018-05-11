全教總反吳茂昆 推「新五恥」運動要教長下台

全教總理事長張旭政等成員，11日召開「新五恥運動」記者會，以反諷的方式要求教育部長吳茂昆下台。（記者叢昌瑾攝）

2018-05-11 10:28

〔記者林曉雲／台北報導〕有8萬多名老師會員的全國教師工會總聯合會反對教育部長吳茂昆，今天再召開記者會，用反諷方式提出5項訴求，並在每一項訴求貼上「恥」字，推「新五恥」運動，取諧音「無恥」，質疑吳茂昆的品德問題。理事長張旭政重申，全教總從2014年開始反對吳茂昆，和台大校長遴選爭議無關。

理事長張旭政在記者會後帶著一行人到教育部門口，要求教育部接受「五恥」訴求，同時上演行動劇，由「扮演吳茂昆者」出面接受陳情，還怒喊「吳茂昆不知廉恥」、「吳茂昆德不配位」、「吳茂昆下台」等口號。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信指出，基層老師不能兼職、必須遵守上班差勤等規定，但教育部長吳茂昆卻爆出兼職等爭議，基層老師質疑，吳茂昆當教育部長是鬧劇一場，要求政府給老師們「正常一般」的教育部長。

全教總質疑吳茂昆有5項爭議，全國基層老師要求比照吳茂昆「加薪百分百」、「請假自核無上限」、「私設公司兼職不違法」、「盜用學校專利不違法」、「只要我認為沒問題，一切都不違法。」

張旭政表示，吳茂昆在東華大學校長任內，自己提案給自己加薪，讓自己的年薪從190萬元達到470萬元，加薪的幅度接近150％。此外，吳茂昆請假自核無上限，在東華大學校長任內，被爆出自己請假自己核准，請假天數達到上班日數的6成，等於無上限可言。

張旭政也直批，吳茂昆私設公司兼職股東不違法，在東華大學校長任內，在美國和他人共同開設公司，並擔任董事，對比2、3年前，數千位中小學老師掛名公司董事而遭懲處，教育部應比照讓所有中小學老師可私設公司，也可兼職任股東。

另，全教總也質疑吳茂昆盜用學校專利不違法，吳茂昆拿東華大學的專利赴美申請專利權，轉讓給私人公司，還在台灣生產商品謀取利益，東華大學已聲稱毫不知情，顯然是未經東華大學同意就盜用東華專利權。而吳茂昆自認沒有做過錯事，又宣稱如果有違法就下台，連結起來看，擺在眼前的事實，兼任公司股東未報備、盜用東華大學專利具體明確，這些事情在他眼裡都自認沒有問題、都不違法。

教育部重申，所有的質疑之前已數度澄清沒有違法問題，部長吳茂昆也表達願意和全教總面對面溝通的誠意。