指議員是暴民 基隆文化局長：臉書是我個人自由

2018-05-08 18:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功與藍營議員們今年3月23日衝入市府，要求市長林右昌就深澳電廠更新擴建案爭議「踹共」；基隆市文化局長馬嫻育在臉書上留言說「市長早上應付暴民」、「議座們好像香港古惑仔」；今天下午國民黨籍市議員曾紀嚴質詢時，特別點名馬嫻育在臉書上的言論不妥，不過，馬嫻育答說：「臉書是我個人言論自由，我發表這個東西之後刪除了，後面的人，如何去擷取、散佈，那不是我的問題。」

為抗議深澳電廠通過更新擴建，謝立功3月23日與多名藍營議員衝到基隆市政府市長室，事後，馬嫻育在臉書上表達看法，她留言「市長早上應付暴民下午繼續照常開會」、「市長被這群暴民阻擋完全走不出來」、「議座們面容緊張恐怖，好像香港古惑仔」。

曾紀嚴說，那天他也有到場，是因為原本在1樓陳情，只有科長出來接受陳情書，大家覺得層級不夠，「我們要爭取健康及自身權益，不管是燃煤、液態瓦斯或核能，我想大家都有選擇權，表達自己立場。」

曾紀嚴特別點名馬嫻育，認為她在臉書的文章很不妥當，曾紀嚴說：「妳現在是基隆市文化局長，妳所發佈出來的消息，也會去影響到市長，妳在文化領域很用心，大家都看得到，臉書是妳的自由，但提醒妳現在的身份，是基隆市的文化局長，在臉書上發表的言論，都會影響到基隆市政府。」

「臉書是我個人言論自由。」馬嫻育說，她「會接受議座的建議」，不過，她在臉書的發言，只是要訴求一個理性問政的態度，事後也把文章刪掉了，「後面的人，如何去擷取、散佈，那不是我的問題。」