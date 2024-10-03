颱風天外交不中斷 我21國夥伴參與GCTF高雄研習營落幕

「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營開幕致詞代表日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（左四）、國家人權委員會主任委員陳菊（左五）及高雄市副市長羅達生（左三）與合辦國家代表及貴賓合影。（圖由外交部提供）

2024/10/03 14:10

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部與美、日、澳、加夥伴合辦，並與我國各機關合作「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營昨（2日）於高雄落幕，由於正值「山陀兒」颱風侵台，全球21國、38名貴賓及國內專家學者共161人，以線上、實體混合方式，分享各國實踐經驗。

外交部今（3日）透過新聞稿指出，我國外交部與美、日、澳、加等夥伴國共同舉辦，並與國家人權委員會、海洋委員會、高雄市政府及國家災害防救科技中心等國家機關合作舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營，自本（10）月1日至2日在高雄圓滿落幕。

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外交部表示，本次研習營由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、國家人權委員會主任委員陳菊與高雄市副市長羅達生開幕致詞，另由台灣與國際講者就海洋健康環境策略、災害風險評估、氣候變遷調適與減緩及藍色經濟等議題分享經驗；其他來自濱海城市的貴賓也說明他們面臨氣候變遷的困境與因應策略，並由青年分享新世代觀點。

外交部指出，本次為GCTF今年在台灣舉辦第5場活動，也是日本自2019年成為GCTF正式夥伴以來第4次主辦海洋議題系列活動。此外，GCTF首度移師高雄舉行，增進高雄城市外交及南台灣與國際接軌。外交部將積極與理念相近國家持續透過GCTF平台促進國際交流與合作，共同面對氣候變遷對海洋造成影響，集思廣益，以達全球永續發展的目標。

據了解，由於活動期間正值颱風「山陀兒」侵台，全球21個國家38名貴賓，以及國內在海洋研究與氣候變遷減緩與調適等領域的專家學者共161人，改以線上及實體混合方式進行，分享各國最佳實踐方式。

GCTF為我國與美國在台協會於2015年簽署合作備忘錄所發起，每年定期舉辦國際研習營，邀請各國政府官員與學者專家參與，議題涵蓋公共衛生、婦女權益、媒體識讀、環境能源、資訊安全及人道援助等領域，會員國包括美、日、澳、加等，成立至今全球已有99個國家參與。

「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營與會貴賓合照。（圖由外交部提供）

「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營會議進行青年世代座談討論。（圖由外交部提供）

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