發起「新五四運動」 國民黨立委要吳茂昆踹共竟跑錯樓

國民黨立院黨團立委發起新54運動，立委們到教育部抗議，並衝進教育部長吳茂昆辦公室綁上黃絲帶。（記者王藝菘攝）

2018-05-04 10:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於新任教育部長吳茂昆處理管中閔台大校長遴選爭議，立法院國民黨團立委們今發起「新五四運動」以表達不滿。記者會後，一行人一起前往教育部踢館，但在要上樓找吳茂昆「踹共」時，一度跑錯樓，最後大隊人滿匆匆趕回至部長室所在的2樓，對著空蕩蕩的部長室綁黃絲帶表達抗議。

「拔管案」越演越烈，國民黨團立委們今結合不少黨籍台北市議員及參選人，發起「新五四運動」，並於立法院旁召開「聲援新五四 挺大學自主」記者會。國民黨立委們各個頭綁寫有「大學自主」的黃絲帶表達抗議。

黨團總召林德福指出，民進黨透過各種手段卡管，教育部前部長潘文忠遲遲不敢下決定，直到吳茂昆一上台，就說管資格不符，因此國民黨所有立委要站出來，一如過去五四運動一樣，要挺大學自主、捍衛學術自由。

黨團首席副書記長曾銘宗表示，國民黨不是要「保管」，而是要捍衛校園民主、法治。他說，吳茂昆以管中閔擔任台哥大獨董為由認定是違法就任，但類似狀況的台大教授就有140位，以此理由拔管，是蔡政府泛政治化的理由。

國民黨團立委們在召開記者會後，集體前往教育部要找吳茂昆出來面對。立委們沿路在教育部外牆欄杆上繫上黃絲帶，並大聲舉牌、呼口號抗議，隨後立委們集體進入教育部大樓內部，要上樓至部長室找吳茂昆對話。

在上樓過程中，由於對部長室所在位置不熟悉，國民黨立委們一度跑錯樓跑到3樓，在部分媒體與國民黨助理發現後，趕緊呼喚大批立委們緊急回防2樓，並在無人的部長辦公室內，發表宣言、繫上黃絲帶後各自離去。

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