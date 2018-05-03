與丁守中聯合造勢？侯：未來會討論共同政見

侯友宜跨區為國民黨青年站台，今天早上應台北市議員擬參選人李柏毅的邀請，到文山區在地早餐店擔任快閃店長。（侯友宜辦公室提供）

2018-05-03 12:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨將提名前立委丁守中參選台北市長，媒體今天詢問國民黨新北市長參選人侯友宜是否將聯合造勢？侯友宜表示，雙北合作一定是建立在市民福祉上，一起討論好的政見，讓市民更好。雙北原本就是共同生活圈，許多的議題是兩個城市的市長都要共同關注，雙北市民關切的議題，是將來交流重點。

侯友宜今天早上和台北市（大安、文山區）市議員參選人李柏毅，跨市為國民黨年輕參選人造勢，一同到文山區知名早餐店擔任一日店長，一起動手做早餐，大展廚藝，李柏毅更帶頭喊出「守住雙北、友宜永固！」

至於國民黨台北市長參選人已出爐，雙北未來是否聯合造勢？侯友宜表示，雙北原本就是共同生活圈，雙北合作「一定是建立在市民福祉之上，」未來會討論共同政見，聚焦在讓雙北共生共榮、共創雙贏，讓市民生活更好。

侯友宜笑說，新北市政府一直積極爭取將三環三線中的「捷運萬大線第二期」及「環狀線第二階段（南環段、北環段）」 納入前瞻，昨天終於獲得交通部同意，「早餐做起來就特別給力」。