熊讚整型花113萬 議員諷：「整熊」比「整人」貴10多倍

改版後的「海洋熊讚」二度到台北市議會，與台北市觀光傳播局長陳思宇接受議員質詢。（記者蔡亞樺攝）

2018-05-01 18:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」新造型亮相後，各方質疑與批評聲浪不斷，台北市觀光傳播局長陳思宇曾說，新的「海洋熊讚」與舊的「金牌熊讚」處在「平行時空」，未來不排除讓兩熊同時出現，說法讓人摸不著頭緒。市議員汪志冰今天（1日）下午於市議會教育部門質詢時，問及何謂平行時空？陳思宇解釋，「雙熊讚是同一個主體但在不同的時空，未來會在某個時空點會相遇」，只是陳思宇這一番「幹話」，引來汪志冰嘲諷，根本是時下流行的「穿越劇」！

汪志冰說，新熊讚整型後，多了眉毛、臉頰、鼻子和嘴唇，花113多萬元，但市面上的整形價碼，紋眉約5000元，豐頰和豐唇只要打玻尿酸每劑6000至1萬2000元，最明顯的鼻子以隆鼻計算，也只要5萬元，加起來不到10萬元。

汪志冰諷刺，「原來整『熊』的價碼比整『人』貴上10多倍！」她還問站在備詢台的熊讚，會不會覺得花100多萬很貴？熊讚猛揮雙手，表示並不覺得貴。

汪志冰問，為什麼急著改版？陳思宇回答，智慧財產局有提醒智慧財產權的保護，汪志冰說，智慧局只是提醒，並沒有結論，舊熊讚程序完成再來做新熊讚整形，可不可以呢？

汪志冰還好奇詢問，她原本邀熊讚到二樓議事廳，觀傳局官員卻說沒辦法在這裡同時出現，原因是什麼？陳思宇回答，金牌熊讚經歷世大運期間，身上需要維修與清潔處理。

但汪志冰說，你（指陳思宇）說新、舊熊讚可在同一場活動出現，卻又說兩隻熊讚活在平行時空，解釋一下！陳思宇不假思索地說，「雙熊讚是同一個主體但在不同的時空」，熊讚是擬人化的角色，未來會在某個時空點會相遇」，我們也期待這個時間出現。

汪志冰一聽反諷，「就是時下流行的穿越劇囉！」所以刻意不同台出現，在某些場合要上演，可能是清朝，或者是「張飛打岳飛」，汪志冰痛批觀傳局將舊熊讚打入冷宮，改版政策亂無章法、浪費公帑。