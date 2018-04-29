退伍軍人上街抗爭 退輔會：尊嚴榮譽受損長期累積所致

軍改條例草案成為朝野爭論焦點，退伍軍人更在街頭抗爭。（資料照）

2018-04-29 12:17

〔記者羅添斌／台北報導〕軍改條例草案成為朝野爭論焦點，退伍軍人更在街頭抗爭，退輔會在最新送達立院的報告指出，退伍軍人走上街頭「爭尊嚴，護權益」，其訴求並非全然是年改因素，而是過往軍中所發生個人軍紀、管理問題，常被擴大為對整體軍人形象之質疑與撻伐，並損及其尊嚴與榮譽，上述原因實為長期累積結果。

此外，對於軍改可能對退伍軍人權益造成衝擊及各方誤解，退輔會表示，5月中旬將召開記者會，並邀請個案代表現身說法，以實際案例說明，化解各界疑慮。

立法院外交國防委員會明天邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」提出專案報告。

根據剛送交立院的退輔會專案報告表示，退輔會針對退伍軍人家庭經濟困難的就學子女，於例假日及寒暑假實施午餐補助每日新台幣50元，未來研議依物價指數波動調增補助額度，補助人數為1875人，需求預算為900萬元。

退輔會並指出，將精進榮家服務品質，提供優質的頤養環境。強化措施包括：耐心關懷、強化服務照顧，使受年金改革影響之弱勢榮民安心於榮家頤養。除加速整建增加榮家床位，擴大收住，並研議對收入減少之弱勢榮民，入住榮家予以折扣優惠，以減輕負擔。

報告指出，年金改革後，部分60歲以上之退伍袍澤子女尚在求學階段，亦有尚須奉養父母者，故收入減少產生焦慮不安等衝擊，導致生活照顧、子女就學、訪視關懷等需求增加，退輔會將研擬服務照顧精進作為，退輔會也將依需求適時調增預算編列，對於生活陷困之退除役官兵（眷屬），主動協助以表政府關懷之意。