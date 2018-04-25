反軍改遊行大暴走 賴揆：依法究辦絕不寬貸暴力

2018-04-25 22:08

〔記者李欣芳／台北報導〕退伍軍人團體八百壯士今天發動遊行抗議政府的軍人年改，抗議群眾竟大暴走，攻擊多位記者並搶走其相機、攝影機，不僅對記者動粗，還毆打警察，行政院今晚臨時召開記者會嚴厲譴責暴力行為，閣揆賴清德晚間在臉書上表示，對於反對軍人年改團體不僅攻擊警察，也打傷記者，已經嚴重超出陳情抗議範圍，「對於這些暴力行為，政府將依法究辦，絕不寛貸」。

賴揆說，行政院肯定警察同仁在今天下午面對陳抗事件的英勇作為，也慰勉受傷的員警、記者，大家辛苦了！

行政院發言人徐國勇晚間表示，警政署長陳家欽坐鎮指揮中心，已下令侵入立法院者一定逮捕，相關脫序行為會一一蒐證，事後該追究的都會一併追究，徐國勇並轉達行政院長賴清德對於警察弟兄們的辛苦表達感謝與慰問，感謝他們對治安的維護。

徐國勇說，這次陳抗已成為暴力事件，超出表達意見的範圍，尤其對報導新聞現場的記者施予暴力，甚至搶了記者的相機、攝影機，並導致記者受傷，有的記者甚至攝錄設備被強制關掉，對於這些行為，政府予以嚴厲譴責，警政署也會加強保護記者與警察的人身安全。

他呼籲，對於搶走記者相機與攝影機者，希望這些人主動把東西交給警方並還給記者，因為這些行為會構成更嚴重的犯罪。

徐國勇說，另外，這些抗議群眾對警察噴灑辣椒水攻擊，甚至把警察拖出去毆打，已超出陳情範圍，「我們予以嚴厲譴責」，警政署也會對這些違法行為依法究辦，他並嚴肅呼籲抗議群眾入夜後應返家休息，不該有暴力及超出法律許可範圍的行為。

徐國勇強調，這些行為不但造成社會治安的不穩定，也超出了法律範圍，抗議群眾甚至包圍台大兒童醫院，造成醫生、護士、病患的恐慌。

徐國勇今晚一度表明有9位記者、15位警察受傷，警方逮捕管束63人，記者會後行政院更新資料說，計有11位記者受傷、員警則有32人受傷。