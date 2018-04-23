綠島鄉政總質詢變調 鄉長、鄉代互毆提告遭起訴

綠島鄉政總質詢變調，鄉長與鄉代互毆提告。（記者陳賢義翻攝）

2018-04-23 18:56

［記者陳賢義／台東報導］台東縣綠島鄉代會去年11月間鄉政總質詢，爆發鄉代陳建平質疑鄉長鄭文仁「未依規定完成行政程序，就先編列預算炒作在地公館溫泉地皮，並以人頭購地」，進而引發鄭文仁、鄉代會主席何富祥與陳互毆插曲，雙方互告傷害，台東地檢署今偵結，將3人分別依傷害和公然侮辱罪嫌提起公訴。

去年11月23日下午，陳建平趕搭最後一班船至東檢提告，控訴國家給予他質詢權利，而他在質詢前也聲明在場若有意見，可在他陳述完提出異議，未料當他提及綠島公館溫泉附近都市計畫道路，未依規完成行政程序就編列預算，鄉民反映有炒地皮之嫌，而且包括鄉長及其兒女均有購地，主席何富祥就突然敲槌喊休息，隨後鄭就走過來，二話不說就朝他狂打，右頸和左腿都掛彩。

何富祥事後釋疑指稱，陳針對溫泉開發預算已向行政法院提起訴訟，且敗訴，又再提及已是抹黑，還質疑鄉長清廉，敲槌中斷是為了緩和氣氛，鄭走下台緩頰，未料陳突然揮拳，勸阻過程中不知是否誤踩到陳。雙方互告傷害，東檢偵查指出，陳質詢過程中突遭何中斷，違反議事規則，又敲槌宣布休息，隨後鄭朝陳座位走去徒手毆打，陳揮拳反擊，鄭回手將陳勒倒在地，何加入腳踹，「你蝦米ㄒㄧㄠˊ 」等國罵聲四起。

東檢表示，鄭、何所為分別觸犯傷害及公然侮辱罪，為想像競合犯，犯意各別，聲請分論併罰；陳則觸犯傷害罪。