羅智強爆「吳茂昆院士」曾任有中共軍方色彩的科技公司顧問

2018-04-17 21:43

〔記者施曉光／台北報導〕即將就任教育部長的吳茂昆接連被爆在中國多所大學擔任講座教授，還擔任中國官方資助的研究機構顧問，前總統府副秘書長羅智強今晚在臉書跟進爆料指稱，有一位「台灣」「吳茂昆院士」，在二００四年擔任有中共軍方色彩的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，他說，不知道此「吳茂昆」是不是彼「吳茂昆」，「如果是，那麼事情就大條了。」

目前針對這項爆料內容，吳茂昆尚未出面回應。

羅智強在臉書上貼出一份由網友傳給他介紹「西部超導材料科技有限公司」的網頁，（連結網址為http://www.c-nin.com/news/view.asp?autoid=462&data_table=news），內容中可見「台灣吳茂昆院士技術顧問」等字。

羅智強質疑，「西部超導」的母公司是西北有色金屬研究院，這是中國「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲中國「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定，「更重要的是，如果，這二個吳茂昆是同一個人，那麼，新任教育部長吳茂昆，在二００四年時，可是國科會主委。」

羅智強說，一個部長級的科技高官，在擔任國科會主委的同一年，跑到有中共軍方色彩的機關當技術顧問，這中間難道不需要去查一下有無違法？有無涉及洩密？「照民進黨平常扣人賣台的標準，早該拖出去槍斃了！而擔任技術顧問，有沒有收取報酬呢？相信也是每一個台灣人民關心的事情。」

他還說，希望這位同樣專精超導、又是院士的「吳茂昆」技術顧問，不是現在這位也專精超導、也是院士的「吳茂昆」教育部長，但不管是不是，新教長吳茂昆都必須站出來說清楚講明白，也請行政院長賴清德查個清楚明白，北檢是否也要約談一下呢？