解放軍100小時奪台？ 軍事專家：國防部不是笨蛋

軍事專家宋兆文指出，雖然目前國軍兵力不足，但是各飛彈與雷達部隊，以及各第一時間反應部隊，都始終保持充足作戰兵力。圖為國軍在射擊場實施實彈射擊。（資料照）

2018-04-14 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對有中國人民解放軍退役將領日前透過官媒放話，揚言可在「100小時內攻下台灣」，軍事專家宋兆文今在臉書發文指出，共軍想要100小時奪台會遭遇不少困難，光是登陸必然會付出慘痛代價，且還未必能成功。宋兆文也說，台灣國防部不是笨蛋，此點毋庸質疑！

針對中國退役中將王洪光日前透過中共官媒《環球網》放話，聲稱「共軍100小時內就可奪台」，資深國防諮詢委員宋兆文今在臉書發文分析，共軍是美日台的假想大敵，針對共軍任何活動的偵蒐無論日夜從未懈怠，因此只要察覺共軍即將犯台，國軍就會立即完成備戰，共軍其實無法做到出其不意、攻其不備。

宋兆文也指出，國軍從幾十年前就知道防衛作戰必然是獨立作戰，從沒希望能有盟軍奧援，因此在戰略戰術與戰備整備上，都是朝這個方向在努力，若共軍想把全台都圈進共軍火力攻擊範圍，需要天文數字的各類飛彈、炸彈、火箭。宋兆文認為，共軍根本辦不到讓全台陷為火海。

至於共軍若想將犯台重點放在制空、制海上，宋兆文指出，我方也有大量的優異制空制海飛彈，可在敵機群與登陸艦隊接近台灣周邊海域時予以強力反擊，敵方若想登陸也必然要付出慘痛代價，且還未必能成功。

宋兆文在文末也表示，雖然目前國軍兵力不足，但是各飛彈與雷達部隊，以及各第一時間反應部隊，都始終保持充足作戰兵力，並強調「國防部不是笨蛋，此點毋庸質疑！」