北市客委會工程拖太久 柯P自爆罵人 主委坦言：已被懲處

2018-04-13 20:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員郭昭巖、陳炳甫開記者會抨擊柯市府在客家文化主題公園蓋涼亭不斷跳票，甚至不解決音樂戲劇中心漏水問題，反而把錢拿去做植栽牆。對此，柯文哲今天下午受訪表示，客委會工程延誤太多，已經罵過他們；客委會主委曾年有坦承，這部分已被柯文哲懲處，但也解釋是工程標案換廠商的問題，才會讓整個進度延宕。

曾年有說，去年工程的進度落後76%，最主要的原因是投標廠商只是用修房子的概念，讓他們很不滿意，所以最後就廢標開第二次標，這一拖就是半年，也就代表沒有進度，雖然會落後兩年，但在開工後就會追上進度，這需要用勇氣承擔。

郭昭巖上午表示，客委會要花3600萬元設置植裁牆，光是每年的維護費就高達900多萬，若遇到颱風來臨，還可能面臨倒塌的危機。她認為，錢要花在刀口上，應要用在修補漏水問題，或是補助客家社團活動、推廣客家文化上面。

曾年有解釋，由於音樂戲劇中心漏水問題牽扯太大，修繕費用較高，這部分未來會再爭取預算。針對植栽牆的部分，曾年有說，客家文化應要融入這個城市，更要融入當代的新美學，但這部分客家鄉親比較難接受，這就像是現在家裡的長輩很難和這代的年輕人溝通的道理一樣，但客委會會多花一點時間，和鄉親們溝通。曾年有最後強調：「我理念是我堅持要創新美學，所以一切我都願意承擔。」