曾脫口「兩岸床頭吵床尾合」 柯P坦承「失言」

2018-04-10 17:03

首次上稿 16:46

更新時間 17:03

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北巿長柯文哲過去接受電視節目專訪，曾被問及自稱是「墨綠」，但在雙城論壇時卻提出「兩岸一家親」，政治立場備受質疑，並牽動年底民進黨是否持續與柯文哲合作。市長柯文哲今在議會答詢時再次表示，不會收回兩岸一家親說法，「收回很怪」，並認為該說法只是降低兩岸緊張與衝突。

年底民進黨與北市長柯文哲是否合作動向未明，兼任民進黨主席的總統蔡英文在昨天晚上播出的電視專訪裡仍保留彈性，強調黨內還需意見整合，目前沒有定論；蔡並再度向柯喊話，如果要讓民進黨的基層覺得可以和柯P在一起，再打一次選戰，柯P就必須對「台灣價值」這件事情再確認。

秦慧珠質詢時先是詢問柯對於台灣價值的定義，柯文哲答，台灣價值就是普世價值在台灣的實踐；面對秦詢問此答案是否會通過民進黨考驗，柯僅說，「不曉得，那是我的答案」。

秦進一步詢問柯是否要收回「兩岸一家親」說法？柯說：「這也還好，我過去就講過了，現在收回就很怪，就是降低緊張與衝突。」

至於要不要收回「兩岸關係是床頭吵、床尾和」？柯坦言，這句話是脫稿演出，說自己講話都有稿子，當時是因為各界問來問去很混亂才脫稿演出，「這句話是失言，但講了就講了怎麼收回」。

雙城論壇要辦 柯抓頭：但不曉得怎麼辦

民進黨議員簡舒培質詢時也指出，柯在兩岸上的發言，民進黨的七成支持者都無法原諒，並指出柯僅是首都市長，卻頻頻在兩岸議題上「回答總統的題目」，現在兩岸議題上也不願修正文字、改變說法，民眾才會對柯的兩岸立場質疑；簡並詢問柯是否要續辦雙城論壇？

柯抓頭說，「不要讓我拘泥文字，大家釋出善意」；「雙城論壇辦是要辦，但是不曉得怎麼辦」，時間地點內容總是要兩岸商量，上海也不曉得怎麼跟台北市談，現在還沒有對話的機會，現在正在想怎麼解決。

柯面對市議員許淑華詢問台灣價值定義，先是強調自己住在台灣、是台灣人，「清廉勤奮愛鄉土，讓台灣自由開放 讓台灣成為宜居城市」；但兩岸現在要維持現狀其實很難，台灣經濟實力很差，國力要先恢復，沒恢復都是屁話；「城市外交要讓人家看到北市的好，要多交一些朋友」。

此外，議員童仲彥質詢時也向柯建議，台灣價值為總統考卷，柯身為市長可以不必回答，「幹嘛幫別人寫考卷，是否有意要選總統？」柯笑說，「是人家出給我考的啦。」