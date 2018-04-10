頭份市長徐定禎宣布參選苗縣長 藍、綠、無黨力挺

2018-04-10 13:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底縣市長選舉，民進黨中央宣布禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長。徐定禛今天召開記者會，發表參選聲明，他引元朝散曲作家張養浩「天下興、百姓苦；天下亡、百姓亦苦」，指老百姓對於誰執政有何干？最重要的是​能讓老百姓有好日子過，他有自信讓「苗栗動起來」，帶領苗栗鄉親找回身為苗栗人的尊嚴與光榮感。

徐定禎宣布參選記者會，不僅有民進黨籍行政院中部辦公室副主任吳宜臻、民進黨籍立委鍾孔炤、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、黨籍縣議員陳春暖、羅貴星、謝芳紋、陳光軒、詹運喜出席，國民黨籍前國大代表陳運棟、縣議長游忠鈿妻子張淑芬，及前國策顧問李喬、小英之友會理事長李守雄、無黨籍苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、前立委康世儒等，都出席站台。

曾在2年內代表民進黨參選立委、苗栗縣長的吳宜臻，雖都失利，但她深耕苗栗，於民進黨中央決定禮讓前，也表態願意再度承擔之意，如今披掛上陣者不是她，讓她的支持失望；吳宜臻於今天記者會上，也引徐定禎常說「成功不必在我」，大聲疾呼「支持宜臻，請支持徐定禎」，強調唯有團結，才能翻轉苗栗。

陳運棟則說，徐定禎是他的學生，他肯定徐定禎的能力，對於徐定禎參選，他給予鼓勵，「年輕人要出頭，老人家不要阻止！」

李喬也說，苗栗縣的舛路，已經到了極限，但危機就是轉機，強調「用腦筋比用錢重要」，他肯定徐定禎有能力帶領苗縣力挽狂瀾。

徐定禎表示，他感謝民進黨禮讓與吳宜臻的寬大胸襟，讓他有機會改變苗栗；他坦言自身理念是中間偏綠，但他施政不分藍綠、只要對的就去做。