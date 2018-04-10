陳菊透露23日到任新職 推薦許立明代理高市長

高雄市長陳菊透露23日到任新職。（記者王榮祥攝）

2018-04-10 11:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今證實，本月23日將到任新職（總統府秘書長），她也坦言曾向蔡英文總統、賴清德院長推薦由副市長許立明代理高雄市長，剩7、8個月，他應該可勝任愉快。

陳菊進一步證實，研考會主委劉進興、副秘書長游尚儒，及市長辦公室幾位秘書，會跟她一起北上；考量高雄市政優先，絕大部分團隊成員都會留在高雄，繼續兌現對高雄市民的承諾，她信任市府團隊，也希望高雄市民像愛護她一樣、也繼續支持高市府團隊。