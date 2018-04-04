「無法體會他的強就無法阻止！」 他曝柯P這點最厲害

溫朗東分析，「柯文哲的網路經營，是全台灣政治人物裡面最強的」。（資料照）

2018-04-04 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕2018年台北市長選舉，國、民兩黨有不少人想挑戰現任台北市長柯文哲，不過部分民調指出，國、民兩黨推出的人選名單，仍然無法匹敵柯，柯文哲最厲害的地方在哪？自由台灣黨政策部主任溫朗東分析，「柯文哲的網路經營，是全台灣政治人物裡面最強的」。

溫朗東在臉書上說明，柯文哲的網路經營，不要以為是網軍搞出來的，網軍這種砸錢灌水出來的東西，頂多只能帶帶初步風向，根本成不了大局，柯文哲的強，是紮紮實實的把新媒體傳播技術做到全台第一。

溫朗東算出從2014年11月29日市長選舉結束以來，六都市長的臉書影片數量，柯文哲201部、朱立倫353部（加上總統選舉）、鄭文燦165部、林佳龍209部、賴清德82部（加上行政院長）、陳菊36部。他表示，單從數量看，柯只算是前中段班，但把影片的平均按讚數、分享數、留言互動數、總觀看次數綜合來看，每一項柯文哲都是海放，「那是因為柯文哲的臉書影片品質高得驚人」。

溫朗東說，柯文哲是最會用直播影片，製造「實境秀」效果的政治人物，且給自己設定一個「敢言、暴衝、反差萌」角色，並具有媒體張力的獨特個人風格，與傳統政治人物的謹言慎行、表情呆板形成了強烈對比，「更厲害的是，他是用生命來實踐一系列的實境秀」，如騎單車一天北高、7個月天天搭公車上班。

溫朗東說，柯文哲是最能適應網路政治時代的人，目前誰也比不上，若用傳統政治戰的思維來看他，就只會覺得他外強中乾，不堪一擊，但並不是這樣，他用新時代技術包裝了保守黨國價值，貫徹了他的偶像－－蔣經國路線，「我不喜歡他，但他是貨真價實的強」。

溫朗東強調，柯文哲身段柔軟、觀念新穎，為了網路宣傳，怎樣都能配合，他的團隊戰鬥力十足，他還有高學歷、爆衝敢言、裝傻賣萌、勤勞簡樸、超人意志的5項絕招，「我們如果沒辦法體會他的強，我們就無法阻止他」。