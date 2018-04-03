不畏中國恐嚇 賴揆再強調自己是台獨工作者

行政院長賴清德（左）、內政部長葉俊榮（右）3日出席「言論自由新時代的挑戰」政府角色之省思研討會，兩人並在海報上簽名。他不畏中國恐嚇，再強調自己是台獨工作者。（記者劉信德攝）

2018-04-03 12:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦昨痛批行政院長賴清德「頑固堅持台獨立場，是十分危險，也是不自量力的」，不過，賴揆不畏中國的恐嚇，今天在言論自由日活動，不僅全程以台語致詞，並再度表示，在民主的時代，任何人都可以說出自己對國家走向的想法、也可以主張台獨，他做為行政院長，到立法院備詢時誠心向立委報告，他確實是台獨工作者，因為他是鄭南榕的追隨者。

賴揆並說，沒有多久前，中國國家主席習近平打破任期限制，我們可以清楚看到現在的中國社會，跟台灣在第一次政黨輪替前、國民黨所統治的社會一樣，在言論自由日的今天，我們提醒中國要注意言論自由，因為這是普世價值。

賴揆表示，過去政府是言論自由的殺手，現在民主時代，政府應要扮演推手。過去戒嚴時代，有黨禁、報禁，出版品與電影要審查，沒有集會結社的自由，無法說出心裡的話、唱出想唱的歌，在學校不能說母語，只能說北京話，不然會被罰錢，布袋戲主角史豔文不是被藏鏡人打敗，而是被政府所打敗。

他也提到，鄭南榕1988年12月，在「自由時代周刊」，想要刊登台灣共和國憲法、主張台灣獨立，卻被當時國民黨政府認為是分裂國土、叛亂的行為，所以派侯友宜逮捕他，而鄭南榕的犧牲，喚回了大家對言論自由的重視，現在台灣的言論自由已有大大的進步，根據無國界記者組織調查，台灣的言論自由是亞洲第一名。

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