彰化大違建碧雲禪寺還成共匪窩 議員籲民眾出錢出力拆除

舊碧雲禪寺是大違建，前縣長卓伯源掛保證。彰化縣議員許書維及護台團體認為讓違建戶成為「共匪窩」，這是「彰化之恥」。（記者顏宏駿攝）

2018-04-01 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉舊碧雲禪寺由建商魏明仁取得，改為「共產及社會主義基地」，週邊遍插五星旗，被當地居民譏為「共匪窩」，3月31日魏明仁還高調說，「園區內一定建毛澤東銅像，建成之日就是統一之日」，此語一出，激怒彰化縣議員許書維及護台團體。

縣府民政處長杜國忠表示，過去縣府不作為，是因為舊廟的比丘尼和魏明仁之間有官司存在，比丘尼一直希望保留舊廟，因為她們有信心贏得官司。但今天碧雲禪寺的比丘尼表示，魏明仁把台灣的尊嚴踩在腳底下，她們不願成為政府施行公權力的跘腳石，希望政府早日拆除這棟大違章。

許書維今天說，碧雲禪寺大殿違反山坡地保留法，是八卦山脈最大的違建，在前縣長卓伯源時代即列為報拆建物，縣府一直以「沒有拆除經費」為由擱置，魏明谷主政仍不作為，結果讓違建戶成為「共匪窩」，這是「彰化之恥」。

許書維表示，魏明仁把比丘尼和神像、牌位趕出去，放進習近平、毛澤東、周恩來及共產主義標語，已經違反寺廟使用規則，完全目無法紀，每日升五星旗，播中國國歌，孰可忍，孰不可忍，縣府不用愁「沒拆除經費」，已有很多人看不下去，想組「愛台灣，拆共匪廟行動聯盟」，有錢出錢，有機具的出機具，不用浪費政府一毛錢，只要有公權力，很快就讓「共匪廟」不見蛋。

舊碧雲禪寺是大違建，前縣長卓伯源掛保證。彰化縣議員許書維及護台團體認為讓違建戶成為「共匪窩」，這是「彰化之恥」。（記者顏宏駿攝）