解放軍中將嗆3天亡台 學者反酸：會叫的狗不會咬

2018-03-28 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》讓該法生效後，引起中國政府不滿跳腳，曾任南京軍區副司令的中共解放軍中將王洪光，投書中國官媒《環球時報》，誇稱解放軍有「六種戰法」可對台灣出手，還說3天就能攻下台灣。對此，中華戰略學會研究員張競反酸，「會叫的狗不會咬，會咬的狗不會叫」，更批王洪光這種放話只是「個人的一時靈感」。

王洪光指出「武統台灣」共有六招，分別是「火力戰」、「目標戰」、「立體戰」、「信息戰」、「特種作戰」與「心理戰」，還聲稱透過這六種戰法打擊下，不用3天就能拿下台灣。

據《蘋果日報》報導，張競表示，共軍軍語辭典裡確實有「火力戰」、「立體戰」、「特種作戰」與「心理戰」等用詞，但是這些詞語的定義都與王洪光的觀點有所差距，因為心理戰、法律戰及輿論戰應是分別獨立來相呼應，而不是王洪光所稱的從屬關係。

張競指出，共軍軍語辭典「信息作戰」可查到「信息戰」的定義，但其範圍與分類方式是與王洪光的軍事思想不同；至於「目標戰」一詞則找不到相關項目，另外「點穴戰」的項目也同樣找不到，如此可能只有超越共軍準則層次的王氏兵法，才能解釋該義涵為何。

張競分析，任何軍事行動應依據準則及重視軍語的標準定義，才能發揮統合的作戰能力，而非各唱各的調；張競也認為，看來解放軍要更加努力，才能達到王洪光「超越解放軍甚多的兵法與作戰構想」。