新北市長初選政見會》金介壽猛黑侯友宜 「真相只有一個」

國民黨新北市長初選參選人金介壽發表政見時，緊咬侯友宜，指自己勇於揭露侯從警時期的「黑歷史」，並稱真相只有一個。（記者王藝菘攝）

2018-03-23 21:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選首場集會式政見說明會於今晚7點在三重舉辦，參與初選的前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長侯友宜、前新北市議員金介壽依抽籤順序上台發言，周錫瑋細數台北縣長時期的政績，侯友宜則以警察果斷性格宣稱能確實推動市政，金介壽則緊咬侯友宜，指自己勇於揭露侯從警時期的「黑歷史」，並稱真相只有一個。

周錫瑋與金介壽今晚都在開場前就抵達會場抽籤，侯友宜則派幕僚代抽，並刻意在會場外等候，直到唱名前才步入會場。

第一位上台的周錫瑋，細數自己過去任職台北縣長時整治淡水河等政績，同時比較新北市與台北市的資源落差，他強調，若當選下屆新北市長，將替新北市爭取直轄市應有的總預算，「要讓新北贏台北。」

侯友宜則以全程以台語發表，更展現高度親合力，數度點名台下的三重區里長、議員，提起三重美食。侯友宜說「安居樂業」便是他報效國家的初衷，更以陳進興事件、復興空難救援下令拆水門為例，表達自己性格果斷、置生死於度外，將來會以此態度推動市政。

最後一位發言的金介壽，則猛攻侯友宜，幾乎3分之2的發言內容都在批評侯友宜，他批侯友宜貪財，坐擁上百間套房，承租給文化大學學生，更直指侯友宜過去在警界與黑道掛勾，找黑道頂罪等，並宣稱自己握有人證，言論經得起考驗。

金介壽說，自己之所有參加新北市長初選，是因為不願沉默，他要勇敢說出真相，並強調真相只有一個，要求侯友宜出面說清楚、講明白。