中國獨裁變本加厲 易思安：美國開始調整對台政策

易思安說，習近平成為獨裁的領導人，證明過去的對中政策「是錯的」，川普政府需要檢討、調整，因應相關變化。（資料照）

2018-03-23 12:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國華府智庫2049計畫研究所研究員易思安（Ian Easton）今表示，若中國持續崛起，領導人獨裁、越來越有攻擊性，美國卻都沒有反抗，東亞地區與台灣情勢可能真的會變得緊張；易思安說，美國政府已經開始調整對台政策，此舉並非希望與中國起衝突，而是希望能和中國「維持現狀」，保持競爭、平衡關係。

易思安今早接受「蔻蔻早餐」專訪時表示，依據美國政府發布的第一份國家安全戰略報告，美國已經把中國視為競爭對手，易思安認為，「這是好事」，因「中國早就是美國的對手」，只是過去的歐巴馬政府不敢承認；易思安說，習近平成為獨裁的領導人，證明過去的對中政策「是錯的」，川普政府需要檢討、調整，因應相關變化。

易思安說，美國政府內部持續有在討論對中政策方向的調整，原先有部分學者認為，只要美國投資中國，提升中國經濟水平，中國會慢慢改變、成為較自由的國家，「沒想到卻剛好是相反」；易思安認為，美國當前的貿易制裁等措施，都是為了維持美國是全球最強國家的現況，讓美中有健康的貿易關係。

易思安並提到，新任川普政府國安顧問的波頓，可能會鼓勵川普打電話給蔡英文，川普也可能會接受，因川普並非傳統政治人物；至於川蔡通電是否會激怒中國？易思安認為，從歷史發展來看，不激怒中國的方法只有「統一」，若台灣不願統一，中國就會生氣，因此美國也只能盡力維護自身利益。

易思安說，「台灣旅行法」的通過，反映出美國政府認為對台政策應該開始改變，過去的對台政策一直趕不上變化，新法律的通過「是好事」。