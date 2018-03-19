星光部隊「信物」亂掛果園 宛如爆裂物嚇壞果農

果園出現疑似爆裂物。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-03-19 23:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新加坡駐紮台灣訓練的星光部隊一向相當低調不曝光，但上週在恆春半島進行訓練時，竟有阿兵哥隨意進入私人果園，還在果樹上掛著留下寫有代號、宛如不明爆裂物的柱狀物，嚇得果農不知所措，所幸經軍警評估後，發現僅是以寶特瓶偽裝的演習用信物，駐紮恆春的星光部隊人員除了致歉，強調未來會嚴格要求士官兵勿打擾當地居民。

「太嚇人了，部落老人家心臟不好啊！」牡丹鄉戴姓村民表示，15日傍晚，種植火龍果的長輩到果園例行巡視時，赫然在火龍果的葉片上，發現一個類似軍用襪子裝的柱狀物，外表還寫有「PSLAM TUBE2」字樣，非常擔心是軍方遺留的爆裂物，更生氣私人果園竟遭闖入。

車城洪姓居民提到，鄰居阿嬤的洋蔥田，同樣被不知從何處竄出的星光部隊阿兵哥，如同牛群一般踐踏而過，害老太太傷心地頻頻落淚，逼得她提早採收受傷的洋蔥，不知為何星光部隊總會有這種闖入私人土地、園區的行為。

牡丹鄉代會主席潘壯志表示，得知有鄉民果園遭放置不明物品，便立刻與警方前往了解，發現確實微星光部隊演習所留下的「記號」，部隊指揮官也親自向受驚嚇的老太太道歉，強調會要求所屬士官兵不得進入私人土地，避免類似擾民情況發生。

在台灣相當低調的星光部隊源自1975年，當時的新加坡總理李光耀與台灣行政院長蔣經國秘密簽訂星光計畫，訓練基地包括屏東恆春三軍聯訓基地、雲林斗六砲兵基地與新竹湖口裝甲兵基地等，2016年曾因星光部隊裝甲車運返新加坡時，經香港轉運卻被查扣聲名大噪。