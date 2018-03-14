反核食公投 藍營明天正式遞交提案書

2018-03-14 13:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨十一月大選綁公投，明天將有新動作，由該黨副主席郝龍斌擔任發起人的「守護食安公投聯盟」明天上午九點將前往中選會正式遞交反核食公投提案書。

包括郝龍斌以及國中家長聯合總會長許孝仁、前衛生署署長楊志良、國民黨立院黨團總召林德福、書記長李彥秀等幹部、藍委都將與會，一起向中選會遞交一萬八千七百五十份提案書，未來確定成案後，國民黨也已經準備好要在最短時間內發動第二階段二十八萬的成案連署，確保此次公投能在年底成案。

因應年底選戰，國民黨採取大選綁公投選戰策略，推出兩項公投議題「反空污」、「反核食」做為選戰操作工具，並以「護健康、顧未來—反核食反空污，一一二四公投作伙來」為訴求，呼籲民眾在十一月二十四日站出來為自己及下一代健康支持兩項公投。

「守護食安公投聯盟」發言人游淑慧指出，明天遞交提案書數為法定門檻的十倍，希望中選會能尊重民意、尊重公投法精神，盡快審查通過，讓本案順利進入第二階段的成案連署。

游淑慧說，前年政府釋出將開放日本核災區食品進口訊息時，郝龍斌與各界人士、立院黨團即率先發起公投連署，並在短短一個半月內即募集超過十萬份的連署書，透過熱烈連署展現的民意，成功逼使當時行政院長林全宣佈暫緩開放，這次成功的經驗讓民進黨政府與台灣人民知道，捍衛食安，不是由某個政黨或少數政治人物說了算。