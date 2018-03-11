北市中正萬華議員初選衝刺 余天辦歌唱會

余天致詞表示，自己對萬華熟悉，回來就跟回到故鄉一樣。他表示，自己跟女兒說，你不需要甚麼政見，認為很多政治人物都寫得一大堆政見都是空話。（記者鍾泓良攝）

2018-03-11 22:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員中正萬華選區參選大爆炸，民進黨內呈現「7搶4」局面。雖然吳沛憶起步早，從去年10月就開始跑基層，但余筱萍今年1月也開始來勢洶洶，今天晚間應地方需求，邀請父親、新北市黨部主委余天及藝人王彩樺、黃西田等到萬華區楊聖廟舉辦音樂晚會。表演開始前就座無虛席，上千民眾不僅把廣場擠滿，更許多民眾擠在圍牆上觀賞；當余天出場，現場民眾大聲歡呼，余也到台下與民眾互動，觀眾皆爭相握手。

余天致詞表示，自己對萬華熟悉，回來就跟回到故鄉一樣。他表示，自己跟女兒說，你不需要甚麼政見，認為很多政治人物都寫得一大堆政見都是空話；要她勤走地方時，多注意跟聆聽地方需要什麼。他舉例，余筱萍就有觀察到萬華區巷弄很狹窄，萬一發生火災消防車要怎麼開進去，應該要爭取小台的消防車。

余天也說，萬華區很多社區都40年以上，如果遇到地震不堪設想，認為不只是都更，翻修也是政府的注意項目。他說，不管民眾需要甚麼，就盡量去跟余筱萍說，「不是她說要做甚麼，而是你們說需要甚麼。」他更承諾，如果余筱萍真的有當選議員，每半年就會公布她在議會的成績，也可以順便辦晚會，隨後加碼若有節日也可以辦。

余筱萍表示，萬華區人情味很濃，跟台北其他地方不一樣，現場看到人山人海很感動。她也不忘提醒，18日在萬華區和平青草園同樣也會舉辦晚會。