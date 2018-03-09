接見比利時訪問團 陳建仁：盼繼續給予台灣支持

2018-03-09 16:51

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁今天在接見「比利時聯邦國會暨區議會法語社會黨議員團」時強調，台灣與比利時共享自由、民主與人權及人道救援的普世價值，他相信在比國國會、各區議會及議員的支持下，台比關係將能持續提升。

總統府今天下午發布新聞稿，做以上表示。

陳建仁代表政府與人民歡迎訪賓來台，並重申台灣不會停止爭取參與國際組織，為全球福祉做出貢獻，期盼比利時繼續給予台灣支持。

陳建仁致詞時首先表示，比利時本屆國會自2014年組成迄今，已有53名聯邦與區議員訪台，為比利時歷屆國會訪台人數最多，顯示兩國關係友好，並持續增進。

他指出，歐盟是台灣第5大貿易夥伴，也是我國最大外資來源，比利時則是我國在歐盟的第6大貿易夥伴。目前台灣正積極推動「五加二創新產業」計畫，以發展綠能、生技醫藥、智慧機械、國防產業、亞洲矽谷、新農業與循環經濟為重點，確保經濟轉型的過程中，能朝向永續及數位化發展。其中包括比國也很重視的綠能和生技醫療，希望未來兩國能有更多的合作機會。

陳建仁說，去年10月台灣與佛拉蒙區簽署「永續能源合作備忘錄」，另有15家生技廠商與研究機構組成「台灣生技訪團」訪問比利時。台比經濟合作會議也於去年11月在台北舉行，雙方業者針對資通訊、智慧城市、物聯網、虛擬/擴增實境（VR/AR）及創新科技等產業尋求合作，相信透過持續的交流，可以共同創造更多商機。