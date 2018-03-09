中國惠台？學者：只提供醬油 你要帶雞去

2018-03-09 11:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國上月底宣布31項惠台統戰措施。台灣民主基金會副執行長顏建發形容，中國不過只是提供醬油，你要帶雞去，煮熟後還是中國的，未來台灣可能無法獲得外資的關鍵技術或專利，因為可能都會被中國所窺知。

民進黨立委賴瑞隆今與兩岸政策協會舉辦2018中共兩會後的兩岸關係座談會。顏建發指出，中國想建立中國夢，對抗歐美在19世紀以後建立的普世價值；中國國家主席習近平宣稱的推進現代化、完成統一、維護世界和平與促進共同發展等3大歷史任務，就是中國夢的強化，所以要修改憲法延長任期，讓習得以去實現。

對於所謂的31項惠台措施。他形容，中國不過只是提供醬油，你要帶雞去，煮熟後還是中國的，中國會要去的人整理出過去所有資訊；台灣一定要設法保護，否則將無法獲得外資的關鍵技術或專利，因為可能都會被中國所窺知。

賴瑞隆認為，台灣要繼續壯大經濟經濟發展，才有實力維護現有的體制。

台灣世代教育基金會執行長洪耀南指出，中國對台是政、經分離；政治方面，透過王岐山、楊潔篪、王毅、劉結一以降具國際專長者，盼利用國際關係制約台灣；經濟方面就以所謂的31項惠台措施，直接面對台灣人民。

不過他提醒，所謂的準國民待遇，是比以往的超國民待遇下降；況且，習近平不相信民主價值、只信任民族主義的態度，會讓兩岸很難進一步整合。

警大助理教授王智盛指出，中國對台人事已經底定。新任國台辦主任劉結一的背景與擅長單邊關係的王毅、擅長統戰的張志軍不同，而是長於多邊組織，他未來是否會延續過去在多邊談判的強硬態度，值得注意。

他表示，最近包括中國有意合併台辦與港澳辦，以及中國政協主席俞正聲合併報告台港澳，顯示中國的思維已經轉向，不再思考如何統一，而是準備如何統治。