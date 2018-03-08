警察登門「查水表」走入歷史！ 內政部廢除「家戶訪查」

2018-03-08 17:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日部務會報修正通過「警察勤務區訪查辦法」，未來員警不得再任意「查戶口」、「查水表」，此一長年被民眾詬病的「家戶訪查」制度，將正式走入歷史。

為保障人權與民主自由的核心價值，內政部將修正「警察勤務區家戶訪查辦法」不合時宜的規定，將辦法名稱改成「警察勤務區訪查辦法」，未來警勤區的訪查目的，須為達成犯罪預防、為民服務、社會治安調查三大任務，不會再是「家戶訪查」。

內政部長葉俊榮今日受訪表示，台灣隨著政治、經濟、社會環境的改變，昔日員警挨家挨戶訪查有侵犯人權的疑慮，實際上也無法有效達成掌控暫住、治安顧慮人口之目的，警察機關應隨著時代改變，訪查應更重視人權、程序及誠信原則。

據了解，葉俊榮在前年10月特指示警政署，要從制度面徹底檢討「家戶訪查」勤務，「要以犯罪預防為中心，以服務取代控制，不得再任意干涉人民言論自由」。

本次修法著重基本人權保障，並界定警方訪查的目的及範圍，不能再以「查戶口」為由進行訪查；此外，為避免員警執行有偏差行為，也明定警勤區訪查的三大任務須為「達成犯罪預防、為民服務、社會治安調查」。

內政部也參酌行政程序法、公務人員行政中立法，及「誠實信用、平等」等一般法律原則，明定警勤區員警實施訪查應遵守事項。

內政部指出，警察執法是司法程序的「最上游」，也是實踐社會公平正義的「最前線」，修法在保障人權與自由，具有高度的價值與意義；加上導入犯罪預防情境策略，及社區警政為民服務等槪念，有效提升見警率及活化警勤區制度，進而達成淨化、穩定轄區治安目的。