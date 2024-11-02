法務部墮胎罪預告修正挨批 林志潔：非處罰實施人工流產婦女

陽明交大法律學者林志潔認為，法務部其實不是處罰實施人工流產婦女，但確實應說清楚，避免因誤踩雷區被誤會。（記者洪美秀攝）

2024/11/02 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕法務部近期提出墮胎罪預告修正的說法引發各界關注議論，陽明交大法律學者林志潔今指出，法務部的這項預告修正可能因沒說清楚，讓各界傻眼，婦女團體更是震驚。她認為，此修法是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應我國罰金刑一律調整級距的隨同修法，但澄清法務部並沒有打算嚴加處罰實施人工流產的婦女。

林志潔說，按法務部之前對罰金級距調整標準，1年以下有期徒刑為10萬元以下罰金，3年以下有期徒刑為30萬元以下罰金，5年以下有期徒刑為50萬元以下罰金，7年以下有期徒刑為70萬元以下罰金。此次修法，為盡可能保障生育自主權，把現行法的宣傳墮胎罪刪除，並將刑法現行構成要件中，婦女因疾病或有防止生命危險必要的人工流產行為，從有罪免刑，改成不罰，也就是母體健康的保護要優先，在保護母體狀況下所為的人工流產是無罪的。

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林志潔說，我國的墮胎罪因優生保健法給予相對廣的阻卻違法事由，近年來，很少會有因墮胎行為而遭到起訴或處罰的案例，因此，其實優生保健法，才是許多基於宗教或信仰等理由的團體，大力主張要限縮使用範圍的法律。此次法務部的預告修正誤踩雷區，因應罰金刑級距的總體調整，跑去也一併提高墮胎罪的罰金刑，在預告修正公告中，又沒有說明清楚，才引發爭議。

林志潔建議，對現在已很少使用的條文，罰金刑就不要再去動了。何況，很多尋求人工流產的婦女，可能就是在經濟或生活上有壓力而必須墮胎，雖然，依照優生保健法，影響懷孕婦女身心和生活，可以成為合法人工流產的理由，但若是已婚婦女而其配偶不同意，在現行法配偶同意權尚未廢除時，確實可能因為提高罰金，加重了對婦女的處罰。這個罰金提高的修改，可等到之後衛福部要將優生保健法改名為生育保健法、並調整優生保健法內容時，再一起處理刑法墮胎罪的存廢即可。

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