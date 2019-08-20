被性侵後流產竟遭判30年 她坐牢近3年終獲逆轉無罪

2019-08-20 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）一件飽受爭議的墮胎罪案今（20）日判決，被控觸犯墮胎罪的21歲性侵倖存者赫南德茲（Evelyn Hernandez）因證據不足獲無罪釋放。

據《CNN》報導 ，我前邦交國薩爾瓦多（El Salvador）是實施全世界最嚴格墮胎禁令的國家之一，即使是對胎兒有威脅的母親、性侵受害者等也不得墮胎。2016年4月年僅18歲的赫南德茲（Evelyn Hernandez）被發現倒臥在浴室血泊中，緊急送醫後醫生發現她有生產的跡象卻沒有嬰兒蹤跡，向政府機關通報。

隔（2017）年赫南德茲被控「殺害胎兒」定罪，儘管赫南德茲及其辯護團隊一再證明她在生產前並不知道自己懷孕，且懷孕的原因是遭到性侵，她仍被判處30年徒刑，引起國際譁然。

赫南德茲被關押33個月後，她的義務律師團提起上訴並要求重審，上週五（16）檢方甚至要求延長她的刑期至40年。今（20）日判決結果出爐，法官表示因為證據不足，判赫南德茲無罪，當庭釋放。

對此，赫南德茲事後向媒體表示：「感謝上帝，正義終於獲得伸張。我要感謝全世界向我表達支持的人。被監禁的日子很痛苦，尤其當我知道自己是無辜的時候，但現在仍有許多人因此被監禁，我希望他們早日被釋放。」

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