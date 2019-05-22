Google新政策！ 先對「墮胎」表態才能投廣告

2019-05-22 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國最近因為「墮胎」議題吵得沸沸揚揚，Google日前也因捲入「反墮胎」爭議而飽受批評。因此Google推出新的政策，規定美國、英國和愛爾蘭等地的廣告商，以後投放廣告前都需要先表態是否支持墮胎，之後Google會再進行限制，避免讓廣告出現在不適當受眾的視線範圍。

綜合外媒報導，Google此項新政策將從6月起生效，目前只適用於美國、英國和愛爾蘭地區。Google除了會先調查廣告商是否支持墮胎、是否提供墮胎服務外，也會自動區分「墮胎」與「反墮胎」的廣告。

由於美國部分州政府制定了嚴格的墮胎禁令，在允許墮胎的國家、地區，Google會訂定年齡、族群等相關限制，不會讓廣告出現在不適當受眾的視線範圍內。

Google之所以推出新政策，是因為《衛報》上週揭露了Google提供反墮胎集團「Obria」15萬美元（約新台幣471萬元）的贊助廣告。然而美國卻有支持墮胎的團體發現，Obria有虛假廣告的嫌疑。

Obria背後有天主教組織贊助，在他們的廣告中，明確寫著「提供墮胎手術」、「墮胎諮詢」等字樣，然而線下診所卻不提供墮胎服務，醫護人員反而還勸導患者「不要墮胎」，引發爭議。

美國墮胎權利聯盟（Naral Pro-Choice America）副總肯莫（Adrienne Kimmell）表示：「人們在生活中脆弱的時刻，傾向從網路獲取訊息。重要的是，Google應該要讓女性相信她們從中獲得的，是準確和安全的訊息。」因此，她對Google做出的改變持正向態度。

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