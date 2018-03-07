吳沛憶成立競選總部 何博文、蘇巧慧跨市相挺

2018-03-07 13:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市中正萬華區綠營參選人大爆炸，目前呈現「十人搶四席」。中正萬華區市議員擬參選人吳沛憶今天在貴陽街二段啟用競選辦公室，現場除了有地方人士，大安文山區議員阮昭雄、王閔生及中山大同區議員顏若芳外，連民進黨大老蘇貞昌女兒、新北立委蘇巧慧及新北市議員何博文都跨過淡水河來相挺。

吳沛憶致詞時說，自己過去是念政治系及社會學，但直到自己投入政治工作才了解，做政策一定要走到基層，因此自己要帶著自己的理想跟政策站上第一線。她說，「不管你有沒有家世背景，不管有沒有明星光環，台灣是個民主社會，每個人都可以進來選舉。」

蘇巧慧致詞時表示，中正萬華區也有現任議員，新北黨部主委余天的女兒余筱萍同樣也是認識很久的好朋友，要做選擇很困難。但她說，吳沛憶打出「選擇專業」，因此決定要支持專業、想要從事公共事務的吳沛憶。

何博文則說，台灣民主運動是一代傳一代，而民進黨都願意年輕人機會，他舉例現在總統蔡英文執政，後面還有行政院長賴清德及各縣市長可以接班，而談到自己所在的新北市，中生代有立委吳秉叡、羅致政有意參選市長；若選民覺得兩人還須歷練，那麼蘇貞昌也可以出來，強調大家都說新生代參政很缺乏資源，但他認為絕對不會成為阻礙，因為新人有比別人更強的信心跟毅力。

而面對外界不斷質疑吳沛憶以新人之姿參選，但卻有十六面看板，甚至也可以舉辦跨年晚會，質疑是否有黨部挹注。吳沛憶澄清自己是花老本、跟親友借錢，也因為都沒錢，一直到今天才成立競選辦公室。她說，目前競選經費都須好好把關，因此自己從沒有辦大型演唱會跟活動。但此話一出，似乎又是針對有意要邀請余天到中正萬華開演唱會的余筱萍，吳則否認針對余，強調每個候選人對於競選方式有自己的方法。