中國推惠台措施 前外交部次長：收買台灣意圖併吞

2018-03-03 20:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國上月底發布的31項「惠台措施」，前外交部次長高英茂今天（3日）受訪時直言，中國的作法不是單純幫台灣發展經濟，「它就是整個統戰的一部分」，簡單來講，就是逼你、打你不成，現在直接「收買你」；高英茂說，台灣要看清楚中國政府的動機跟作為，年輕人若沒想清楚，很容易被統戰運用。

中國國台辦上月底宣布31項惠台措施，其中12項涉及加快給予台資企業與中國企業同等待遇，19項涉及逐步提供台灣國民與中國國民同等待遇，被外界視為磁吸台灣資金與人才的糖衣砲彈。

前外交部次長高英茂今天受訪時批評，在整個自由經濟環境下，競爭很正常，但「中國有特定政治目的」，台灣要想通該如何處理；他也說，蔡政府不能只單純跟中國交好，強調台灣善意不變的說法「太抽象」，政府一方面應認清中國的動機與作為，另一方面也要檢討台灣自身優缺點，加強、改進弱點。

高英茂表示，中國意圖將國台辦與港澳辦合併的作法，顯示中國要「把台灣香港化」，把應用在港澳的策略、用在台灣；高英茂強調，中國對台灣沒有善意，而是要併吞，因不能打你、不能佔領台灣，現在就用「收買」方式，意圖併吞。

針對台灣當前面臨的國際局勢，高英茂分析，美中兩強正在形成第二個冷戰，一方面習近平透過「一帶一路」策略，試圖把中國影響力推展到東南亞、中東區域，另方面美日則強調印太戰略，盼藉此抵制中國的擴充。

高英茂認為，在這個局勢下，台灣應思考因應辦法，不一定是要選邊站，也可以強調台灣的和平中立，「這是一個新思維」。