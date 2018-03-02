當年黃偉哲、李應元挺龍崎地景 環團公布文件籲勿忘初衷

2018-03-02 11:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，經濟部計畫設置事業廢棄物掩埋場，引起龍崎鄉親及環團強烈反對。台南社大今天召開記者會，公布當年立委黃偉哲提案應予妥善維護龍崎世界自然遺產（月世界地形），連現任環保署長李應元也參與連署。社大環境小組召集人黃煥彰今天質疑，「現在的市長參選人黃偉哲和立委黃偉哲有何不一樣？」呼籲黃、李勿忘初衷。

另外，黃煥彰也表示，去年底另一市長參選人陳亭妃也簽署催生龍崎惡地形地質公園，但在她的南關線相關政見願景卻未提到地質公園，也請陳出說明。

台南社大今天召開記者會，公布101年5月21日，立法院公報第101卷第32期院會紀錄，「龍崎區擁有台灣最珍貴之世界自然遺產（月世界地形），應予妥善維護，特建請經濟部工業局暫緩於當地設置南部7縣市之事業廢棄物處理中心。是否有當，敬請公決。」

黃煥彰表示，該提案由民進黨的立委委許添財、黃偉哲、管碧玲3人提案，其中連署人更包括了現任環保署長李應元等人。

文中更提及文建會曾委託學者進行龍崎工廠調查研究，廠區腹地內具有得天獨厚之泥岩惡地形珍貴景觀，並未受到如其他地區，因開墾為農田、種植植栽及其他人為等因素而破壞，具完整性與連貫性，自然景觀意義與地質價值特殊，實為我國重要觀光資源，值得列為自然環境特殊景觀保存地區。如因事業廢棄物處理中心案開發之疏忽而毀於一旦，損失將難以計量。特建請經濟部工業局暫緩於當地設置南部七縣市之事業廢棄物處理中心。

黃煥彰說，當初挺龍崎，現在黃偉哲卻變成有條件說，立場顯有搖擺之虞，且有誠信問題，呼籲民進黨全體政治人物莫忘初衷，看見台灣價值積極推動台南市地質公園。

陳亭妃表示，她堅定力挺地方設置龍崎地質公園，在立院問政也力挺地方，這問牛埔里長就知道。她只是政見沒寫那麼細，未來初選出線後，政策白皮書即會詳細說明。

黃偉哲則表示，對於地景公園以及牛埔廢棄物處理場的開發案，立場並無不同。從過去要求暫緩開發，到現在也同樣要求經過審慎且專業的評估，再做決定。他並不是有條件支持，只是沒有無條件反對。任何公共政策都應該要經過詳細且專業的評估，不應該摻雜任何意識形態和個人情緒，這樣的公共政策才能為市民謀取最大的利益。